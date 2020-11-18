شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وحمد بن عيسى وعبدالله الثانى فى القمة الثلاثية بـ"أبوظبى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، القمة الثلاثية في أبوظبي مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية.

ونشر الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورا من هذه القمة معلقا: "سررت بعقد القمة الثلاثية في أبوظبي مع أخي الملك حمد بن عيسى وأخي الملك عبدالله الثاني .. ناقشنا خلالها تعزيز علاقاتنا الأخوية الإستراتيجية وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات".



الشيخ محمد بن زايد عبر تويتر

وركزت القمة على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدان الثلاثة وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها بما يحقق مصالحها المتبادلة وتطلعات شعوبها إلى التنمية المستدامة والازدهار، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى أخيه ملك البحرين وأخيه ملك الأردن، وتمنيات سموه لهما موفور الصحة والسعادة ولبلديهما وشعبيهما الشقيقين دوام الرفعة والازدهار، وبحث القادة سبل النهوض بمجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة جائحة " كورونا " وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإمارتية.



القمة الثلاثية في أبوظبي



جانب من القمة الثلاثية