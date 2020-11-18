شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات عند 7933 حالة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأردن عن تسجيل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات عند 7933 حالة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الأردن عن تسجيل رقم قياسي جديد عند 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 66 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أعلن الأردن عن تسجيل 5861 إصابة جديدة و71 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.