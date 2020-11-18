تعرّف على إمامي المسجدين الحرام والنبوي خلال صلاة الاستسقاء غدا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت شؤون الأئمة والمؤذنين التابعة للوكالة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إمامي المسجد الحرام والنبوي في صلاة الاستسقاء غدا الخميس. وأوضحت أنه سيؤم المصلين في المسجد الحرام الشيخ عبد الله عواد الجهني، بينما سيؤم المصلين في المسجد النبوي الشيخ عبد الباري الثبيتي. تجدر الإشارة إلى أن موعد صلاة الاستسقاء سيكون في تمام الساعة 6:55 بتوقيت مكة المكرمة.

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