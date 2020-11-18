قادة الأردن والبحرين والإمارات يناقشون الأوضاع الإقليمية والدولية وتطورات قضية فلسطين

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أكد القادة على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد قادة البحرين والأردن وولي عهد أبوظبي على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الثلاث، وضرورة الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق مصالحها المشتركة.

وتم التركيز على سبل النهوض في مجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصا فيما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء كورونا المستجد وتداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاث، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم القضايا العربية.