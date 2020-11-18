إسرائيل تعلن موعد فتح أول سفارة لها في الخليج

القدس- سبوتنيك. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي سوف يحضر "افتتاح سفارة إسرائيلية في المنامة في الرابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل".

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ويأتي الإعلان بالتزامن مع زيارة أولى لوفد رسمي بحريني إلى إسرائيل بقيادة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني.

وأعلن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني أن بلاده تطلب رسميا من السلطات الإسرائيلية فتح سفارة لها في تل أبيب، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على فتح سفارة لإسرائيل في المنامة.

وقال الزياني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي من القدس: "أنقل طلب سلطات البحرين رسميا بشأن فتح سفارة بحرينية في تل أبيب، وتم إعلان الموافقة على فتح سفارة إسرائيلية في المنامة".

وأضاف الزياني: "ما يحدث هو شهادة على جدية الطرفين في تحقيق منافع ملموسة"، مؤكدا: "شعرت بالتشجيع من الأجواء المنفتحة الحقيقة التي غلفت مباحثاتنا، وثمة حرص واضح ومتبادل على إنجاح التعاون وإثبات أن هذا سيقضى إلى منافع إيجابية لبلدينا والمنطقة".

وأشارت الهيئة في تقرير لها، اليوم، إلى أن إسرائيل والبحرين اتفقتا على تبادل فتح سفارتين في أقرب وقت ممكن.

ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يتم فتح السفارة البحرينية في تل أبيب والإسرائيلية في المنامة خلال العام الجاري.