إعلام: إسرائيل تضع استراتيجية للتأثير على الاتفاق النووي مع إيران

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ونقل الموقع عن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أن بلاده ينبغي ألا تكرر أخطاء الماضي، التي جعلتها معزولة عن الاتفاق النووي في عهد إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي تم التوقيع عليه عام 2015، وأنه بين عامي 2013 – 2015، حينما كانت إدارة أوباما والقوى الخمس الدولية تتفاوض مع إيران بشأن الاتفاق النووي، عارضت إسرائيل عملية التفاوض بشدة، وحاولت التوصل إلى تفاهم مع البيت الأبيض بشأن محتويات الاتفاق، دون جدوى.
وأشار أشكنازي خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى أن بلاده تؤمن بأن إدارة الرئيس جو بايدن، ستفي بالوعد الانتخابي لمحاولة تجديد الاتفاق النووي مع إيران، وأن مستشاري بايدن يعرفون أيضا أن اتفاقية 2015 كان بها نقاط ضعف يجب تعديلها.
ولفت الموقع الإلكتروني العبري إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية شكلت فريقا خاصا برئاسة الوزير نفسه، غابي أشكنازي، لصياغة استراتيجية من أجل وضع إسرائيل في صورة أي مفاوضات مستقبلية بين الولايات المتحدة وإيران، وكيفية التأثير على موقف إدارة بايدن من الاتفاقية.
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