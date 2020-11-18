الأرصاد المصرية تحذر من طقس الخميس إلى السبت

وبحسب بيان للهيئة، أفادت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من غد الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى السبت المقبل 21 نوفمبر الجاري، وفقا لموقع "المصري اليوم".

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ولفت البيان إلى أن أنه من المنتظر أن تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح – السلوم- رشيد- دمياط – بورسعيد – العريش – رفح).

وأن تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية- حلايب – شلاتين – رأس بناس ) .

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يشهد يوم الجمعة أمطارا غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأمطارا متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري.

وتابع البيان أن من المتوقع أن تكون هناك أمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بينما يشهد شمال الصعيد أمطار خفيفة، يصاحب ذلك نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون مثيرة للأتربة على شمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة أن يشهد السبت أمطارا متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأمطارا متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

ولفت البيان إلى أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى بعد غدً الجمعة فرص أمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة يصاحب ذلك نشاط رياح.