إعلان الشراكة الاستراتيجية… محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء اليونان

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مشيرة إلى أن "كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، وصل إلى دولة الإمارات في زيارة عمل تستغرق يومين".

وتابعت الوكالة: "كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة، سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من المسؤولين".

وكتب محمد بن زايد، على "تويتر": "سعدت بلقاء الصديق كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وإعلان إقامة الشراكة الاستراتيجية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين".