ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مشيرة إلى أن "كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، وصل إلى دولة الإمارات في زيارة عمل تستغرق يومين".
وتابعت الوكالة: "كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة، سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من المسؤولين".
وكتب محمد بن زايد، على "تويتر": "سعدت بلقاء الصديق كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وإعلان إقامة الشراكة الاستراتيجية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان الشراكة الاستراتيجية… محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.