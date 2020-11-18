شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن 145 إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف مواطن..واستقرار نسب الوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة التونسى الدكتور فوزى مهدى، إن نسبة انتشار فيروس كورونا المستجد الحالية لا تزال مرتفعة، حيث تصل أعداد الإصابات إلى 145 حالة لكل 100 ألف ساكن فى أخر 14 يومًا، واصفًا الوضع الوبائى بـ"المستقر نسبيًا" فيما يخص عدد الوفيات.

وأضاف مهدى - خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بقصر الحكومة فى القصبة، بحضور أحمد عظوم وزير الشئون الدينية والحبيب عمار وزير السياحة والشئون الثقافية بالنيابة - أن نسبة الضغط فى المستشفيات انخفضت فى الفترة الأخيرة، فيما بلغت نسبة الاكتظاظ داخل أقسام الإنعاش 85%، وهو ما يعود إلى دور الإطارات الطبية وشبه الطبية فى التكفل بالمرضى فى الخطوط الأولى.

وأكد سعى الوزارة لتعزيز القدرات الاستشفائية من خلال رفع طاقة استيعاب أسرة الإنعاش بنسبة 24%، و40% بالنسبة لأسرة الأكسجين منذ بداية شهر نوفمبر.

يُذكر أن وزارة الصحة التونسية كانت قد أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع العدد الإجمالى للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 2445 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 81 ألفا و723 إصابة.