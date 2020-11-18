شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 290 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصبح عدد الإصابات 354 ألفًا و208 حالة؛ من بينها 6983 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية منها 808 حالات فى وضع حرج.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء - أنه تم تسجيل 411 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 341 ألفًا و515 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و710 حالات وذلك بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 56 ألفًا و691 فحصًا مخبريًا جديدًا.