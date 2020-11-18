شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 43 حالة وفاة و2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العراق عن تسجيل 43 وفاة و 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأشارت الوزارة - في بيان أورته قناة (السومرية نيوز) العراقية /الثلاثاء/ - إلى أن 3460 مصابًا بالفيروس تماثلوا للشفاء، فيما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

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