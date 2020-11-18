شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى يطالب بدراسة إنشاء مطار إقليمي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ ، على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ودعا المجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للعمل على إعداد الدراسات التخطيطية والبيئية والاستثمارية لتنمية وتطوير محافظات ومراكز المنطقة بالتعاون مع الجهات المختصة ، وكذلك الإسراع في تسليم المشروعات التطويرية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمناطق العشوائية التي تقل نسبة التنفيذ فيها عن (60%) مع اعتماداتها المالية وجهازها الإشرافي إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .

كما طالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن مشروع النقل العام بمكة المكرمة وذلك بإعطاء أولوية لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية وسرعة استكمال تنفيذ ربط محطة الرصيف بالمنطقة المركزية من خلال الشركة المطورة لطريق الملك عبدالعزيز.

وحول التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) الإدارية للعام المالي 1440/ 1441 هـ ، فقد أكد المجلس على البرنامج بضرورة إيراد مؤشرات أداء تلامس مهام البرنامج الرئيسة في افتتاح مكاتب إدارة للمشاريع بالجهات العامة ، ودعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) إصدار دليل استرشادي معتمد يتضمن آلية مرنة لمعالجة وضع المشروعات المتعثرة في الجهات العامة وفقاً لوضع المشروع والجهة.

من جهة أخرى ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440- 1441 هـ.

ودعا المجلس الهيئة العامة للطيران المدني لتطبيق معايير الاستدامة العمرانية في جميع مطارات المملكة ، ودراسة إنشاء مطار إقليمي بطريقة الـBOT (الإنشاء-التشغيل-التحويل) يخدم المحافظات الشمالية في المنطقة الشرقية،الخفجي،النعيرية،والقرية العليا بالتعاون مع الشركات النفطية والصناعية العاملة في المنطقة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى وهي توصية إضافية مقدمة من م. نبيه البراهيم .