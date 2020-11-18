شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بعصابة امتهنت تزييف العملات بالرياض وبحوزتهم 2.5 مليون ريال مزورة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

ألقت شرطة منطقة الرياض ، القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص تورطوا بتزييف العملة الورقية وتزوير الوثائق الرسمية.

ووفقاً للفيديو الذي نشره سناب الداخلية على حسابه الرسمي ، فإن المتورطين هم، مواطن وأربعة وافدين (اثنان من غير محددي الجنسية، وسوري وسوداني، في العقدين الثالث والخامس).

وأوضح إن إجراءات الضبط والتفتيش التي شملت سكن المواطن بينت احتواءه على معمل متكامل لتزييف العملات .

كما تم العثور على أوراق نقدية مزورة بمبلغ 2.5 مليون ريال، من فئة الـ100 ريال و500 ريال.