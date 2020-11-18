البحرين وإسرائيل تتفقان على تبادل فتح السفارات

القاهرة - سبوتنيك. وقال الزياني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي من القدس: "أنقل طلب سلطات البحرين رسميا بشأن فتح سفارة بحرينية في تل أبيب، وتم إعلان الموافقة على فتح سفارة إسرائيلية في المنامة".

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وأضاف الزياني: "ما يحدث هو شهادة على جدية الطرفين في تحقيق منافع ملموسة"، مؤكدا: "شعرت بالتشجيع من الأجواء المنفتحة الحقيقة التي غلفت مباحثاتنا، وثمة حرص واضح ومتبادل على إنجاح التعاون وإثبات أن هذا سيقضى إلى منافع إيجابية لبلدينا والمنطقة".

وأرسلت البحرين أول وفد حكومي رسمي لها إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني على متن رحلة طيران الخليج جي.إف972، في إشارة إلى رمز الهاتف الدولي لإسرائيل، في أول رحلة تجارية للشركة إلى تل أبيب.

ومنذ سبتمبر/أيلول، توسطت إدارة ترامب في اتفاقات مع البحرين والإمارات والسودان من أجل تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل.