البحرين وإسرائيل تتفقان على تبادل فتح السفارات

القاهرة - سبوتنيك. وقال الزياني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي من القدس: "أنقل طلب سلطات البحرين رسميا بشأن فتح سفارة بحرينية في تل أبيب، وتم إعلان الموافقة على فتح سفارة إسرائيلية في المنامة".
© AP Photo / Michele Tantussi
وأرسلت البحرين أول وفد حكومي رسمي لها إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني على متن رحلة طيران الخليج جي.إف972، في إشارة إلى رمز الهاتف الدولي لإسرائيل، في أول رحلة تجارية للشركة إلى تل أبيب.
ومنذ سبتمبر/أيلول، توسطت إدارة ترامب في اتفاقات مع البحرين والإمارات والسودان من أجل تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل.
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