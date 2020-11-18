وزير الداخلية اللبنانى: 85% نسبة الالتزام المجتمعى بالإغلاق لكبح كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى، إن نسبة الالتزام بتدابير وأحكام قرار الإغلاق العام للبلاد الذي يستهدف وقف تفشي وباء كورونا، بلغت نحو 85%.. مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستواصل تنفيذ الإجراءات المقررة لضمان نجاح الإغلاق بما يحمي صحة اللبنانيين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون ظهر اليوم الأربعاء، لوزير الداخلية، حيث جرى استعراض الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن لتطبيق قرارات مكافحة تفشي كورونا في ظل الإغلاق العام الكُلي للبلاد والذي بدأ اعتبارا من السبت الماضي وحتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.



من ناحية أخرى، أطلعت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر رئيس الجمهورية على نتائج الزيارة الرسمية التي أجرتها مؤخرا إلى العراق، والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات السياسة والتعاون العسكري والأمني لا سيما مسودة اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين والتي يتم العمل على إنجازها تمهيدا للتوقيع عليها خلال أيام.



وأشارت وزيرة الدفاع إلى أن المحادثات تطرقت أيضا إلى مسودة اتفاقية التعاون الاستخباري بين جهازي المخابرات اللبنانية والعراقية.