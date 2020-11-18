شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى السعودي والسفير المصري يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم الأربعاء، مع السفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والمملكة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال استقبال آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض، السفير أحمد فاروق الذي أشار إلى العلاقات والروابط الأخوية بين مصر والمملكة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى السعودي، حرص المجلس على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز العلاقات بين المملكة ومصر من خلال العمل المشترك بين لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى والبرلمان المصري، تحقيقاً لتطلعات ومصلحة البلدين الشقيقين.
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