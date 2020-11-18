شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 798 حالة مصابة بكورونا وإصابة 452 بالفيروس خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، شفاء 789 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 129 ألفا و839 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال789 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 627 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 129 ألفا و41 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، تسجيل 9 حالات وفاة، و452 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 857 حالة، وعدد المصابين الى 138 ألفا و337 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 105 حالات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 6068 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليون و29 ألفا و227 مسحة.



وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.



وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس /الثلاثاء/، تسجيل 6 حالات وفاة، و556 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 848 حالة، وعدد المصابين إلى 137 ألفا و885 حالة.