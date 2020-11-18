شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من “الموارد البشرية”: رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في «نطاقات» إلى 4 آلاف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3,000 ريال إلى 4,000 ريال.

وبحسب ما جاء في القرار فإنه “يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (4,000 ريال).

كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري (3,000 ريال) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات”.

ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن (3,000 ريال) في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات”.

ويحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من (3,000 ريال) وأقل من (4,000ريال) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات”.

كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره (3,000 ريال)، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.

ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن. ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، العاملون بدوام جزئي بشكل مستديم، العاملون بنظام العمل المرن.