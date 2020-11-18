شكرا لقرائتكم خبر عن بمدة لا تتجاوز 20 يوماً.. «التعليم» تسمح بتكليف منسوبيها بالعمل خارج الدوام الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعطت وزارة التعليم صلاحيات واسعة لـ 47 مدير تعليم بالمناطق والمحافظات لتكليف منسوبي الإدارة حسب الاعتمادات المالية بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي عند الحاجة .

وأشارت الوزارة بحسب “المدينة” ، إلى أن ذلك يتم لمدة لا تتجاوز 20 يوما خلال العام المالي الحالي لكل موظف تكون هناك حاجة له، وذلك لدعم نجاح التعليم عن بعد.

وأوضح القرار الذي اعتمده مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن هذه الصلاحيات تأتي لما تتطلبه المرحلة الحالية للتحول من التعليم الحضوري الى التعليم عن بعد، وما يترتب على ذلك من متطلبات قد تستدعي التكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي لبعض منسوبي الادارات للحالات الضروروية القصوى ولمقتضيات الصالح العام.

وشدد آل فهيد على أن تفويض الصلاحيات لمديري التعليم لا يعفيهم من المؤاخذة النظامية في حال عدم تقيدهم بالأنظمة واللوائح والتعليمات.

كما يجب ألا تتعارض ممارسة هذه الصلاحيات مع قرار تبليغ الميزانية والمذكرة التفسيرية لها وكافة الانظمة واللوائح وماصدر بشأنها من تعليمات.