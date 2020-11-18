سامسونغ تغلق معمل أبحاث للهواتف المحمولة بسبب حالة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس اليوم الأربعاء إغلاق أحد معامل أبحاث الهواتف المحمولة في مدينة سوون جنوب العاصمة سول مؤقتا بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في المعمل بفيروس كورونا.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن شركة سامسونغ القول إنها أمرت كل العاملين في مبنى المعمل بالعمل من منازلهم، في حين يغلق الطابق الذي ظهرت فيه الإصابة حتى يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن سامسونغ وهي أكبر منتج لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم أعلنت في السابق ظهور حالات كورونا مؤكدة في مركز أبحاثها بالعاصمة سول ومصانعها في مدينتي يونجين وجومي.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات اليومية المؤكدة في كوريا الجنوبية إلى 313 حالة اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر أغسطس الماضي.