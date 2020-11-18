تعيين هاكر مشهور رئيسا لأمن "تويتر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة تويتر الاثنين، تعيينها بياتر زاتكو، أحد أفضل القراصنة الإلكترونيين في العالم في منصب رئيس الأمن، لمواجهة التهديد المستمر على منصتها للتغريدات ومعالجة الثغرات الأمنية بها.



ومن المقرر أن يكون زاتكو مسؤولا عن أمن المعلومات وسلامة الموقع والأمن الفيزيائي للمنصة، والتصدي لجميع الأعمال الهادفة إلى سوء استعمال موقع "تويتر" أو أي تلاعب فيه.

وأشرف زاتكو مؤخرًا على الأمن في المدفوعات الإلكترونية “يونيكورن سترايب”.

وقبل ذلك، عمل في مشاريع خاصة في شركة غوغل، كما أشرف على توزيع المنح لمشاريع الأمن الإلكتروني في وكالة الأبحاث والمشاريع الدفاعية الشهيرة (DARPA) التابعة للبنتاغون.

وبدأت مسيرة زاتكو في التسعينيات، وذاع صيته في أوساط كبار المختصين في القرصنة الإلكترونية ونظم الدفاع التكنولوجية.

وقال دان كوفمان، الذي أشرف على زاتكو في الماضي ويترأس الآن مجموعة المنتجات المتقدمة في شركة غوغل: “لا أعرف ما إذا كان بإمكان أي شخص إصلاح أمان تويتر، لكني أعتقد أن زاتكو يمتلك تلك القدرات”.

وكان مجموعة من المتسللين الموظفين قد خدعوا في شهر يوليو ”تويتر“، وحصلوا على إمكانية الوصول إلى الأدوات الداخلية، ما مكنهم من تغيير إعدادات الحساب والتغريد من حسابات شخصيات شهيرة مثل جو بايدن وبيل غيتس وإيلون ماسك.