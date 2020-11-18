ترامب: إني فخور بالجهود الأمريكية للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني

وقال ترامب: "إني لفخور بالجهود الأمريكية للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني خلال التحديات غير المسبوقة التي واجهها خلال السنة الجارية"، بحسب ما نشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر.
وكانت رئاسة الجمهورية قد ألغت جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على أضرحة رجالات الاستقلال باسم "الجمهورية اللبنانية"، نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد واستنادا إلى قرار الإقفال الكامل.
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