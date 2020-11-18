لبنان يلغى الاحتفالات بذكرى الاستقلال بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية، أن المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية أعلنت الغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال .
وقالت إنه "نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد جراء جائحة "كورونا" واستنادا الى قرار الاقفال الكامل من 14 نوفمبر الجارى الى 30 منه، سوف يتم إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على اضرحة رجالات الاستقلال باسم "الجمهورية اللبنانية"، وذلك وفقا للبرنامج الذي وضع بالتنسيق مع مديريتي المراسم في مجلس النواب ومجلس الوزراء".
وفى السياق تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، برقية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب هنأه فيها بالذكرى الـ 77 للاستقلال، مؤكدا "متانة الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والأميركي، ومبديا تطلعه الى مزيد من سنوات الصداقة والتعاون.
وجا في نص البرقية:" باسم الشعب الأميركي، اود ان أتمنى للشعب اللبناني الخير فيما يحتفل بذكرى الاستقلال.
ان الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والأميركي متينة، واني لفخور بالجهود الأميركية للوقوف الى جانب الشعب اللبناني خلال التحديات غير المسبوقة التي واجهها خلال السنة الجارية. واتطلع الى مزيد من سنوات الصداقة والتعاون".
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