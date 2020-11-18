شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الصلوات الخمس وبعض الأنشطة الثقافية فى تونس بدءا من الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة التونسى، فوزى مهدى، اليوم الأربعاء، استئناف الصلوات الخمس بالمساجد، بداية من يوم الاثنين المقبل، مع الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح الوزير التونسي - خلال الندوة الصحفية الدورية حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه سيتم مواصلة تعليق صلاة الجمعة إلى حين إشعار آخر؛ وذلك تجنبًا للاكتظاظ وتوقيًا من انتشار فيروس "كورونا".



كما أعلن فوزي المهدي، استئناف عدد من الأنشطة الثقافية، وذلك إثر اجتماعات مع اللجنة العلمية، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، ويهم هذا القرار الورشات المختصة في المجالات الفنية والثقافية والأمسيات الشعرية، بالإضافة إلى أنشطة الأروقة الفنية والمكتبات.



كما تقرر تأمين بعض العروض الموسيقية والفنية عبر تقتية البث المباشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وسيكون بإمكان العموم زيارة المتاحف، بالإضافة إلى استئناف الأنشطة التراثية.



ومن ناحية أخرى، أقر وزير الصحة التونسي، أن الوزارة تشكو نقصًا يقدر بحوالي 20 ألف إطار طبي وشبه طبي، مضيفًا أنه تم الإذن حاليًا بانتداب 1300 معاون صحة لصالح المؤسسات الاستشفائية العمومية يتوزعون بين إطارات طبية وشبه طبية وأعوان صحة.



يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 2445 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 81 ألفا و723 إصابة.