تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاد السيسي على طريقته

وأرفق آل الشيخ تهنئته بصورة تجمع الرئيس السيسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وكتب تركي في تهنئته: "كل عام وأنت بطل، وأنت زعيم مصر وأمانها، وتحيا مصر بالعمل، وبمُخلصين عايشين عشانها".
وأضاف: "تحية من واحد مُحب، مصر الحبيبه وشعبها.. بأسمى و بأسم العرب.. اللى معاشرين أهلها .. ربنا يحفظ زعيمها.. ويعلي دايماً أسمها".
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