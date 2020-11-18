تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاد السيسي على طريقته

وأرفق آل الشيخ تهنئته بصورة تجمع الرئيس السيسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

​وكتب تركي في تهنئته: "كل عام وأنت بطل، وأنت زعيم مصر وأمانها، وتحيا مصر بالعمل، وبمُخلصين عايشين عشانها".

وأضاف: "تحية من واحد مُحب، مصر الحبيبه وشعبها.. بأسمى و بأسم العرب.. اللى معاشرين أهلها .. ربنا يحفظ زعيمها.. ويعلي دايماً أسمها".