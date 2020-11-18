السعودية تحتفل بالذكرى السادسة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم

وبجسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تأتي ذكرى البيعة هذه السنة بينما تشهد المملكة المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة.

ولفت الوكالة إلى أن هذه الإنجازات وضعت المملكة في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

​واحتفل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بهذه المناسبة، وكتبوا مشاركين في هذا الاحتفال الإلكتروني.

وكتب وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، على حسابه على توتير "باسمي وباسم منسوبي ومنسوبات التعليم والجامعات والتدريب التقني، نرفع صادق التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة وتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم، وما تحقق من تطور ونماء وازدهار في مختلف المجالات، وكلنا عزم أن نواصل العمل والعطاء في ظل قيادته وتوجيهاته".

​وكذلك شارك في الاحتفال عدد من نجوم المملكة، من بينهم تركي آل الشيخ، ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة والذي نشر صورا للملك سلمان معلقا عليها: "مولاي وسيدي وأبونا من كل سعودي وسعودية ومقيم نبارك الذكرى السادسة ل عهدك الميمون Flag of Saudi ArabiaRed heart يارب أحفظ الملك سلمان لنا والمسلمين والعالم".

​وبُويع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملكًا للمملكة العربية السعودية في 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م.

وقبلها وتحديدا في 18 يونيو 2012، عين وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، وقضى في هذا المنصب أكثر من عامين ونصف العام.

وقبلها وبأمر ملكي عين وزيرًا للدفاع، وهو المنصب الذي عُيّن فيه في 5 نوفمبر 2011، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسين عامًا.