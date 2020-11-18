وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بتطبيق كامل بنود اتفاقية السلام مع البحرين

القاهرة – سبوتنيك. وقال أشكنازي، في مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، اليوم الأربعاء إن :"هذا يوم تاريخي في الشرق الأسط.. والمنطقة برمتها مرت بتغيرات إيجابية خلال أشهر قليلة مضت وهذه الزيارة مثال على السلام الذي كان يحلم به كل الإسرائيليين".

وأضاف أن : "لدينا رؤية للسلام والازدهار، ومتوحدون في الهدف، وسنستغل قوة السلام وملتزمون تجاه تطبيق كامل اتفاقية السلام والتطبيع بين البلدين".

وتابع : "يسعدني إعلان أنه من أول ديسمبر بإمكان البحرينيين السفر لإسرائيل دون الحاجة لتأشيرة، وسنبدأ برحلات جوية".

واستطرد : "سأزور المنامة قريبا ونواصل المفاوضات والمباحثات".

وأصدرت كل من البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة بيانا ثلاثيا يوم 11 أيلول / سبتمبر أعلنت فيه التوصل لاتفاق على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المنامة والدولة العبرية، عقب اتصال هاتفي جمع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.