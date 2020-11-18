العراق يدعو شركات طاقة عالمية للمنافسة في بناء مصفاة نفط

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، بحسب بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء: "إن الوزارة ماضية بإجراءاتها لإعادة دعوة الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروع مصفى استثماري في محافظة البصرة جنوبي العراق بطاقة 300 ألف برميل باليوم".
وأوضح الوزير بحسب البيان أن "المشروع من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة والمهمة في مجال التنمية المستدامة وتطوير الصناعة النفطية في البلاد".
وأضاف الوزير وفقا للبيان أن مواصفات الإنتاج في المصفاة ستكون صديقة للبيئة ومطابقة للمواصفات العالمية (EURO_5)، مشيراً إلى أنه سيتم إضافة مجمع للبتروكيمياويات مستقبلاً للمشروع.
ونوه إسماعيل إلى أن "الوزارة لديها خطط ومشاريع عديدة في قطاع تكرير المشتقات النفطية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي من الوقود بمختلف أنواعه للمواطنين وللمؤسسات الحكومية، وإيقاف استيراد المنتجات النفطية التي تكلف الدولة مبالغ مالية".
من جانبها أوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أنها "أعدت حقيبة المعلومات الخاصة بالمشروع بهدف تزويدها إلى الشركات الراغبة بالمشاركة في التنافس على تنفيذ المشروع".
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