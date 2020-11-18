شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: البحرين قدمت طلب ووافقت على فتح سفارة لاسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سكاى نيوز نقلا عن وزير خارجية البحرين، إنه تم نقل طلبا رسميا لفتح سفارة في إسرائيل ووافقنا على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في المنامة.
وكان قد اعتبر الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحرينى، أن زياة وفد بلاده لتل أبيب خطوة شجاعة اتخذتها مملكة البحرين بما يتماشى مع رؤية حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، حيث تضطلع المملكة بدورها الرائد لتحقيق السلام في المنطقة والعالم".
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