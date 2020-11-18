شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع السورية تصدر أمرين إداريين بخصوص "الاحتفاظ والاحتياط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين ابتداء من 1 فبراير2021. ويشمل القرار بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع السورية عبر صفحتها على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، ما يلي.

الدفاع السورية - الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر حتى تاريخ 1-1-2021 - الأطباء البشريون الأخصائيون في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم. - صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 1-1-2021 - صف الضباط والأفراد الملتحقون بالخدمة الاحتياطية من مواليد 1982 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، والتسريح لاحقا لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.

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