شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح سبب توقف الدعم لبعض المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضح برنامج حساب المواطن ، سبب إيقاف الدعم لبعض المستفيدين وكذلك إيقاف حساباتهم بالبرنامج .
وقال البرنامج إن هذا الإجراء يعود لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المحددة مسبقًا بـ 90 يومًا ، كما أعلن البرنامج سابقاً.
وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 36 من خلال البوابة الإلكترونية.
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