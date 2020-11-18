شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح سبب توقف الدعم لبعض المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح برنامج حساب المواطن ، سبب إيقاف الدعم لبعض المستفيدين وكذلك إيقاف حساباتهم بالبرنامج .

وقال البرنامج إن هذا الإجراء يعود لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المحددة مسبقًا بـ 90 يومًا ، كما أعلن البرنامج سابقاً.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 36 من خلال البوابة الإلكترونية.