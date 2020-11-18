ونقل موقع "عمون" الأردني، عن الناطق باسم الوزارة حسام الحياري، قوله إن "تعميم الوزير جاء لعدم تداخل أصوات الخطباء في المساجد، خاصة أن معظمها متقاربة من بعضها الآخر".
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وأكد أن "الوزير فوض مدراء الأوقاف في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية الساحات الخارجية للمساجد وصحن كل مسجد بالسماعات حتى تكون الخطبة واضحة للمصلين في الخارج، خاصة في ظل التباعد المفروض على المصلين بسبب انتشار فيروس كورونا".
وفي وقت سابق، قال وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة إنه تم التعميم على جميع مؤذني المساجد بفتح السماعات الخارجية خلال خطبة الجمعة من أجل إيصال الصوت للساحات الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم تفويض القائمين على المساجد تقدير الموقف واتخاذ الإجراء المناسب.
كما دعا إلى ضرورة المحافظة على التباعد الجسدي بين المصلين وارتداء الكمامة والالتزام بعدم المصافحة والتقبيل إلى جانب إلزام كل مصل أو عامل في المسجد بإحضار سجادة صلاة خاصة به.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن... الأوقاف تكشف سبب إلغاء مكبرات الصوت يوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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