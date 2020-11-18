شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لوصول أول وفد بحرينى إلى إسرائيل برئاسة وزير الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل أول وفد حكومي بحريني لإسرائيل على متن أول رحلة لطيران الخليج إلى تل أبيب، وكان على رأس الوفد وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى.

وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين فى ضوء ما تم الاتفاق عليه فى إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم.





وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أن الزيارة تأتى لتأكيد موقف مملكة البحرين "الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعى الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة فى مجالات متعددة".

وكان أوفير جندلمان، الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلى قال فى وقت سابق، إن مجلس الوزراء الإسرائيلى صادق على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل والبحرين".