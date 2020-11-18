شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 10 فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية، واستدعت وزير شؤون القدس فادى الهدمى للتحقيق، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، أن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين في طولكرم، واثنين من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وفلسطيني من قرية صفا غرب مدينة رام الله.
وأضافت أن شرطة الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة بيت آمر، أثناء تواجدهما في مكان عملهما في أراضي الـ 1948.
وأشارت إلى أن مخابرات الاحتلال استدعت وزير شؤون القدس فادي الهدمي، للتحقيق معه في سجن المسكوبية.
وكانت مخابرات الاحتلال اعتقلت وزير شؤون القدس فادي الهدمي 4 مرات ، واستدعته للتحقيق مرات عديدة منذ توليه منصبه وزيرا لشؤون القدس في نيسان 2019.
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