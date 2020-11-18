شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف قافلة عسكرية لبعثة الاتحاد الأفريقي بتفجير في مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت قافلة تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميصوم" اليوم، لهجوم بلغم أرضي بالقرب من تقاطع "فغح" في مديرية كاران بالعاصمة مقديشو. وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن القوات الأفريقية أطلقت النيران بكثافة بعد تعرضها للهجوم. وكان هجوم نفذه انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا أمس في مطعم في مديرية " حمر ججب" بالعاصمة مقديشو قد أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح.

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