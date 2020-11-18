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شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تحذر من مخالفات قطع الأشجار والمتاجرة بالحطب وتدعو للإبلاغ عنها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
دعت وزارة الداخلية ، عبر المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) ، للإبلاغ عن مخالفات قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب المحلي أو نقله.
وأشار المركز ، إلى أن الإبلاغ عن هذه المخالفات في منطقتي الرياض ومكة المكرمة يتم عن طريق الاتصال برقم غرفة العمليات الأمنية الموحد (911).
جدير بالذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي قد حذّرت من مخالفة الأنظمة ، وأكدت مواصلة المراقبة الأمنية والقبض والاستيقاف، وضبط مخالفات الأنظمة البيئية وتحقيق الالتزام البيئي والإحالة إلى الجهات المختصة.
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