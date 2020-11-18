شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان عسير: أمطار رعدية ونشاط للرياح حتى الـ8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار ‏رعدية على منطقة عسير, تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال المع ومحايل, حيث تستمر الحالة – بمشيئة الله – حتى الـ 8 ‏مساءً.