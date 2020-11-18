أدرعي: تأهب في الجيش الإسرائيلي تحسبا لرد عسكري سوري على الغارات ومستعدون لأي سيناريو

وأشار أفيخاي أدرعي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب في حال الرد العسكري السوري على الغارات وقال:

"نبقى في حالة تأهب للتعامل مع أي سيناريو".

وأشار أدرعي، في تغريدات أخرى لاحقة، إلى المواقع التي تم استهدافها في الضربات الـثمانية قائلا:

"إننا استهدفنا 8 أهداف نوعية داخل سوريا وأبرزها: معسكر بقيادة إيرانية يستخدم كمقر قيادة رئيس للقوات الايرانية بالقرب من مطار دمشق الدولي، موقع سري يستخدم لاستضافة شخصيات وبعثات ايرانية رفيعة المستوى جنوب شرق دمشق ويستخدم لمكوث مسؤولين في فيلق القدس، مقر قيادة الفرقة السابعة السورية في منطقة جنوب هضبة الجولان والتي يوجه من داخلها عناصر فيلق القدس الإيراني نشاطات إرهابية ضد إسرائيل وبطاريات صواريخ أرض جو متقدمة بعد ان أطلقت النار على طائراتنا الليلة الماضية".

وأوضح أدرعي أن الغارات القوية جاءت لنقل رسالتين واضحتين، قائلا:

" لن نسمح بمواصلة التموضع الإيراني في سوريا عامة وعلى حدودنا على وجه الخصوص، و لن نسمح للنظام السوري أن يغض الطرف عن هذا التموضع".

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن "قواته شنت غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني، والجيش النظامي في سوريا".

في السياق نفسه، أعلنت وكالة سانا السورية في بيان لها أنه:

"تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري فجر اليوم لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا من صواريخ العدوان".

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه "حوالي الساعة الثالثة وإحدى عشرة دقيقة فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وتصدت له وسائط دفاعاتنا الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ".

وأضاف المصدر أن العدوان " أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي ووقوع بعض الخسائر المادية".

الجدير بالذكر أنه خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية شن الجيش الإسرائيلي عدة اعتداءات جوية تصدت لها وسائط الدفاع السورية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.