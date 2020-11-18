شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة الوفد الرسمى البحرينى إلى مطار بن جوريون فى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت طائرة الوفد الرسمي البحريني إلى مطار بن جوريون في إسرائيل، جاء ذلك نقلا عن قناة الشرق للأخبار.

وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أن الزيارة تأتى لتأكيد موقف مملكة البحرين "الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة".

وتزامن الإعلان عن الزيارة مع مصادقة الكنسيت الإسرائيلي على اتفاق السلام وتطبيع العلاقات الموقع بين الحكومة الإسرائيلية والبحرين، اليوم الثلاثاء، بموافقة 62 عضواً في الكنيست ومعارضة 14 آخرين.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، الشكر إلى العاهل البحريني، خلال جلسة التصويت. وكتب نتنياهو في تغريدة على تويتر: "قلت في جلسة الكنيست التي أقرت إقامة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين: أشكر جلالة الملك حمد وهو زعيم محترم وشجاع لمده جسراً من السلام بين إسرائيل والبحرين".