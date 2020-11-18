شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى ينفى وقوع إصابات بين قواته بعد قصف المنطقة الخضراء فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى التحالف الدولي في العراق، اليوم الأربعاء، وقوع إصابات في صفوفه جراء إطلاق صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، لمحاربة تنظيم "داعش"، العقيد مايلز كاغينز، وفقا لقناة (الحرة) العراق، اليوم الأربعاء، إن عمليات القصف التي تعرضت لها المنطقة الخضراء أصابت قاعدة عراقية إلى جانب بعض المواقع المدنية. كانت خلية الإعلام الأمني بالعراق، أعلنت أمس أن سبعة صواريخ سقطت بالمنطقة الخضراء وخارجها .. مشيرة إلى أنها أسفرت عن مقتل طفلة وإصابة 5 آخرين.

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