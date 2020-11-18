شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الاعتداء الإرهابى على طاقم طبى للهلال الأحمر فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الإرهابى الجبان الذى تعرض له الطاقم الطبي من العاملين في عيادات الرعاية الصحية المتنقلة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي في مدينة تعز اليمنية، من خلال عملية إطلاق نار.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأربعاء - أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل تجاوزًا كبيرًا للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ.
وشددت على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني من شأنه أن يعيق استمرار عمليات الإغاثة وتأثر وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، ما قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية.
وأكدت الوزارة استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
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