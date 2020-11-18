شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: 10 قتلى جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق وريفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المرصد السوري السورى لحقوق الإنسان والذى يتخذ من لندن مقرا له، إن العدوان الإسرائيلي على دمشق وريفها، خلف 10 قتلى من جنسيات سورية وعربية وإيرانية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكرى قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب آخر فى "عدوان إسرائيلى" على سوريا اليوم الأربعاء.

وذكرت الوكالة في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" على سماء منطقة دمشق.