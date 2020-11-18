شكرا لقرائتكم خبر عن فلايت رادار: وفد حكومى بحرينى يتوجه لإسرائيل على رحلة لطيران الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه أول وفد حكومي بحريني رسمي إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، في أول رحلة طيران تجارية لشركة طيران الخليج إلى تل أبيب، فيما يتطلع البلدان إلى توسيع التعاون بعد إقامة علاقات رسمية في سبتمبر في اتفاق بوساطة أمريكية.

وذكر موقع فلايت رادار لتتبع حركة الرحلات الجوية أن رحلة طيران الخليج رقم جي.إف972، أقلعت من مطار المنامة صباح اليوم الأربعاء متوجهة إلى تل أبيب.

وكانت قد قالت وكالة أنباء البحرين أمس الثلاثاء، إن وفد بحريني رفيع المستوى سيتوجه اليوم برئاسة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى تل أبيب في زيارة رسمية إلى دولة إسرائيل، وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم.

وتأتي الزيارة لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة.