شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة على المملكة خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء من غرب الباحة وعسير وجازان، اليوم (الأربعاء)، هطول أمطار متفاوتة، في حين تنشط رياح متوسطة على المنطقة الشرقية، وبين جدة ورابغ، وشرق المرتفعات وعلى منطقة الحدود الشمالية.

وأضاف في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، أن هناك بشرى متوقعة في الأسبوع المقبل، بأن تشمل الأمطار الرياض، متوقعاً وجود حالتين جويتين ممطرتين، وستبدأ الحالة الأولى في نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح أن الحالة الثانية ستكون في الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه بعد أداء صلاة الاستسقاء يوم غد (الخميس) تكون التوقعات أفضل – بمشيئة الله-.