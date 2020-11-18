عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتهامات بالتحيز ضد ترامب.. رئيسا فيسبوك وتويتر أمام مجلس الشيوخ

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الخليج 365

يمثل رئيسا مجلسي إدارتي فيسبوك وتويتر، الثلاثاء، في جلسة استماع ثانية أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي في أقل من شهر.



والجلسة وفق وكالة الأنباء الفرنسية حول دور شبكات التواصل الاجتماعي في النقاش العام في الولايات المتحدة.

وسيرد مارك زوكربيرج وجاك دورسي مؤسسا فيسبوك وتويتر على التوالي، من خلال الكاميرا على أسئلة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وقالت اللجنة إن حضورهما "طوعي".

وستشمل الجلسة "إدارة انتخابات العام 2020 من قبل المنصات وما يسميه رئيس اللجنة ليندسي جراهام "الرقابة وحذف مقالات صحفية".

وينوي خصوصا التطرق إلى قرار الشبكتين الحد من انتشار مقالات لصحيفة "نيويورك بوست" المحافظة التي تؤكد أنها كانت تملك أدلة حول قضية فساد يتورط فيها المرشح الديموقراطي جو بايدن قبل أسبوعين من الاقتراع الرئاسي.

ويتهم دونالد ترامب وحلفاؤه بانتظام شبكات التواصل الاجتماعي بـ"فرض رقابة" على الأصوات المحافظة من دون أدلة ورغم وجودهم الكبير على هذه المنصات.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، شارك زوكربيرج ودورسي في جلسة استماع إلى جانب سوندار بيشاي رئيس جوجل ويوتيوب، حول الحصانة القانونية التي تتمتع بها الأطراف المضيفة عبر الإنترنت بشأن محتويات ينشرها مستخدموها.

واشتكى بعض أعضاء مجلس الشيوخ خلال تلك الجلسة من أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تلعب دور "الحكم للبت بالحقيقة" متحيزة ضد الجمهوريين.

وقبل إعلان نتائج الانتخابات، كشف رئيس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج في مكالمة هاتفية للموظفين، عن رؤيته لمن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة.

وانتقد مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الأكبر على مستوى العالم، المعلومات المضللة التي نشرها ترامب، وفقا لما ذكره موقع "بازفيد نيوز" نقلا عن تسجيل مكالمة صوتية.

ونقل الموقع عن زوكربيرج قوله "أعتقد أن نتيجة الانتخابات أصبحت الآن واضحة وأن جو بايدن سيكون رئيسنا المقبل".