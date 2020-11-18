مقتل 3 عسكريين سوريين وجرح آخر جراء هجوم إسرائيلي على العاصمة دمشق

وأفادت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، "بسماع دوي انفجارات في سماء منطقة دمشق ومحيطها".

وأشارت الوكالة إلى أن، "وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء منطقة دمشق".

وأكد التلفزيون الرسمي السوري، انتهاء العدوان الإسرائيلي.

وكشف مصدر عسكري، أنه " في تمام الساعة 3.11 فجر اليوم (بالتوقيت المحلي، 1.11 دقيقة بتوقيت غرينتش) قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية، وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوية وأسقطت عددا من الصواريخ".

وأوضح المصدر العسكري، أن "العدوان أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية".

كان آخر هجوم عسكري إسرائيلي استهدف العاصمة السورية في 31 أغسطس/آب الماضي، حيث أطلقت طائرات إسرائيلية عددا من الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية سورية في ريف دمشق الجنوبي، انطلاقا من سماء الجولان المحتل، ما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وجرح 7 آخرين.

بينما كان آخر عدوان إسرائيلي على الجمهورية العربية السورية، يوم الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول، حيث استهدف مواقع عسكرية تابعة للجيش، في محيط مدينة "السفيرة" شرقي محافظة حلب.