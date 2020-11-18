شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 عسكريين وإصابة جندى فى "عدوان إسرائيلى" على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكرى قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب آخر فى "عدوان إسرائيلى" على سوريا اليوم الأربعاء. وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" على سماء منطقة دمشق.

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