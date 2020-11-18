عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سرقة شاحنة في بريطانيا تحمل منتجات آبل بقيمة تتجاوز الـ6 ملايين دولار

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الخليج 365

تعرضت سيارة شحن في بريطانيا تحمل منتجات شركة آبل المتنوعة من iPhone, AirPods, and iPads للسطو من قِبل مجموعة من اللصوص الذين قيدوا سائق الشاحنة وحارس الأمن المرافق للشاحنة، واستولوا على منتجات بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني أي ما يعادل 6.6 مليون دولار.



حدثت السرقة على الطريق السريع في مدينة نورثهامبتونشاير، إنجلترا بين الساعة 7:45 و8:00 مساءً بتاريخ الـ10 من الشهر الجاري ولكن لم يتم الكشف والنشر عن الحادثة سوى الآن.

وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقات حول حادثة السرقة وذكرت في بيانها أن اللصوص نقلوا سيارة الشحن التابعة لشركة آبل لمقطورة أخرى كانت بحوزتهم تاركين ورائهم السائق وحارس الأمن مقيدين.

وأفادت الشرطة أن الحادثة لم تستخدم فيها الأسلحة النارية وعُثر على الشاحنة في وقت لاحق عبر الحدود في مدينة لوتروورث وهي خالية وتعتقد الشرطة أن اللصوص نقلوا المسروقات وهي 48 لوح تحميل يحتوي على منتجات شركة آبل المتنوعة لشاحنة ثالثة.

وناشدت الشرطة أي شخص شاهد الشاحنات أو لديه اي معلومة عن الحادثة أن يتوجه للإدلاء بأقواله وأيضًا أي شخص عرض عليه منتجات آبل للبيع بأسعار منخفضة عليهم التوجه للشرطة أو من تحتوي سياراتهم على كاميرا داش التي تصور الطرق والمركبات المحيطة بالسيارة.