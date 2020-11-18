عدن - ياسمين عبد الله التهامي - للمرة الأولى.. بيانو داخل غرفة العمليات لإزالة ورم في المخ

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الخليج 365

أجرى فريق طبي عملية جراحية لإزالة ورم في الدماغ لطفل يبلغ من العمر 10 أعوام على نغمات آلة البيانو، بأحد المستشفيات الإيطالية.



وكانت هذه المرة الأولى لدخول بيانو إلى غرفة العمليات والعزف مباشرة للأطباء والممرضات أثناء قيامهم بعملية جراحية دقيقة للغاية لإزالة ورم من الحبل الشوكي للطفل الصغير، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

أجرى الجراحة الطبيب روبرتو ترينياني، رئيس قسم جراحة الأعصاب في مستشفى Ospedali Riuniti بوسط إيطاليا بمساعدة فريق متعدد التخصصات من 15 شخصا، بينما كان عالم الأحياء الجزيئية والمؤلف الموسيقي، إميليانو توسو، يعزف على البيانو، في عملية استمرت لأكثر من 4 ساعات.

ويعد توسو هو عالم أحياء جزيئية، لكنه قبل كل شيء عازف بيانو يدرس منذ سنوات الآثار المفيدة للموسيقى على الفوائد النفسية الجسدية للشخص والتي تُستخدم نغماته في جميع أنحاء العالم لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التنكسية المزمنة.

وعلق ترينياني على وجود البيانو في غرفة العمليات قائلا: "سار كل شيء على ما يرام، ولم يكن هناك أي تعقيدات، إذ أدخل جوا سحريا من الانسجام التام إلى غرفة العمليات بفضل آلة البيانو".

وأضاف: "إنها المرة الأولى في العالم التي يدخل فيها بيانو إلى غرفة العمليات، حيث أجريت العملية الجراحية للطفل تحت تأثير التخدير الكلي، لكنه في الوقت نفسه أدرك الموسيقى وتغير مخطط الدماغ عند تتبع الملاحظات أثناء الجراحة".

وأوضح أنه في غضون 3 أيام على الأكثر، سيتمكن الطفل من الوقوف بشكل مستقيم، إذ تم استئصال كتلة الورم بالكامل.