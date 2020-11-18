متحدث الرئاسة المصرية يكشف أهمية القروض التي تحصل عليها مصر... فيديو

وقال راضي في تصريحات تلفزيونية لفضائية "صدى البلد" المصرية، إن هناك معايير آمنة تحددها المؤسسات الدولية فيما يتعلق باشتراطات الحصول على القروض.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن

"القروض التي تحصل عليها مصر يتم استخدامها فيمشروعات إنتاجية وتنموية وليس في الخدمات وشراء مواد غذائية أو دفع مرتبات".

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروعات القومية تغطي جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن القروض تستخدم في دعم عجلة التنمية.



وشدد راضي، على أن هناك 5 ملايين مصري يعملون بطريقة مباشرة بالمشروعات القومية الجديدة وهناك ملايين آخرين يستفيدون بطريقة غير مباشرة من هذه المشاريع.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق أكبر قافلة إنسانية بقيمة مليار جنيه، مؤكدا أنها تعد القافلة الإنسانية الأكبر عالميا لخدمة المواطنين.

وأردف، أن "مصر ملتزمة بسداد أقساط الدين الخارجى فى مواعيدها بمنتهى الدقة". مضيفا، أن "الدولة نجحت في تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي وفق الإطار الآمن الذي تحدده المؤسسات والنظريات العلمية"

وعن المخزون الاستراتيجى من السلع قال: "يكفى 6 أشهر لمواجهة أي طوارئ".